Принц Уильям пошутил о своем сыне: у него больше волос, чем у меня

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына.

Королевская семья появилась на ступенях крыла Линдо больницы Святой Марии в Лондоне.

Кейт и Уильям были в одежде голубых тонов.

Герцог Кембриджский явно был настроен шутливо. "К счастью, сын похож на Кейт. И, слава богу, у него намного больше волос, чем у меня!", - порадовался новоиспеченный отец.

"У него отличные легкие!!, - улыбнулся принц Уильям, видимо, намекая на то, что малыш громко кричит. - Он большой мальчик и довольно тяжелый. Что касается имени, то мы работаем над этим".

Также родители сообщили, что их сын уже успел испачкать свой первый подгузник, который они с успехом поменяли, пишет Starhit.

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На вопрос журналиста о долгом ожидании первенца принц Уильям с присущим ему чувством юмора ответил следующее: "О да! И я напомню ему об этом, когда он подрастет. Я знаю, как долго вы тут сидели, так что надеюсь, что теперь вы и медперсонал вернется к нормальной жизни".

Напомним, принц Уильям сделал подарок Кейт Миддлтон в честь рождения сына