В Болгарии депутаты не вышли на работу из-за протестов у стен парламента: опубликованы фото

Заседание болгарского парламента сегодня, 24 июля, не состоится из-за блокады здания акциями протеста.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Председатель парламента Михаил Миков призвал депутатов не являться на работу, "пока не нормализуется ситуация", и отметил, что Народное собрание не должно работать под давлением.

"С этого момента поиск демократичных и правовых решений в рамках конституции становится все сложнее", - отметил спикер.

При этом лидер одной из парламентских сил подчеркнул, что нынешняя ситуация в стране не случайна.

"То, что случилось - не случайно. Очевидно, что кто-то заинтересован в том, чтобы правительство было отстранено от власти как можно скорее и были назначены досрочные парламентские выборы", - сказал председатель Болгарской социалистической партии Сергей Станишев.

По его словам, протестующие сознательно стремятся к конфликту.

"Во время акции протеста присутствовал сознательный поиск конфликта. Мы видели брошенные камни, насилие, по существу взятие в заложники более сотни человек, что не может быть нормальным в европейской стране", - убежден социалист.

Кроме того, он поддержал решение о введении нерабочего дня для парламента.

"Пусть те, кто протестуют, подумают, чьи интересы они обслуживают. За этой агрессией кроется определенный сценарий, и организаторы должны быть выявлены", - сказал Станишев.

Тем временем, столица Болгарии подсчитывает убытки от актов вандализма протестующих. Около 15 тысяч евро потребуется для того, чтобы восстановить городские тротуары, с которых была сорвана плитка для возведения баррикад, сообщила мэр города Йорданка Фандыкова.

Напомним, 23 июля около 400 участников акции протеста блокировали в здании парламента более сотни депутатов, в том числе и несколько министров, представителей профсоюзов и журналистов.

Спустя восемь часов блокады полиции удалось оттеснить демонстрантов от металлического ограждения и выходов из парламента, тем самым позволив людям покинуть его.

Антиправительственные акции в крупных городах страны проходят уже несколько недель. Изначальной причиной стало назначение 14 июня главой Государственной службы национальной безопасности предпринимателя и медиамагната Деляна Пеевски от партии "Движение за права и свободы".

Депутаты парламента 19 июня проголосовали за отмену этого решения, а позже выбрали председателем службы Владимира Писанчева.

Однако акции протеста против властей не стихают, однако до блокады парламента эти митинги носили в целом мирный характер.