Власти России позволили Сноудену передвигаться по Москве - СМИ

Эдвард Сноуден получил справку от Федеральной миграционной службы, которая позволит ему передвигаться по территории Москвы.
Власти России позволили бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду СНоудену покинуть транзитную зону аэропорта "Шереметьево", где он находится с 23 июня.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
При этом в Федеральной миграционной службе отметили, что Сноуден сможет выйти за пределы аэропорта только в случае, если не будет возражений погранслужбы.
Передвигаться по России беглому ЦРУшнику позволит справка, выданная ему ФМС России в день обращения с прошением об убежище.
В этой справке говорится, что прошение Сноудена о предоставлении ему временного убежища находится в стадии рассмотрения.
"Соответствующая справка выдана Сноудену в день подачи им прошения об убежище. Этот документ позволяет ему покинуть транзитную зону "Шереметьево", если не будет возражений у погранслужбы", — сказал источник.
Напомним, Сноуден подал прошение 16 июля.
Отметим, что, оформляя анкету и заявление на предоставление временного убежища в России, Сноуден назвал причину, по которой пошел на этот шаг.
По словам адвоката, "его преследует американское правительство — так он написал, я цитирую — и он боится за свою жизнь, свою безопасность, боится, что в отношении него будут совершены пытки или смертная казнь".