Власти России позволили Сноудену передвигаться по Москве - СМИ

Власти России позволили бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду СНоудену покинуть транзитную зону аэропорта "Шереметьево", где он находится с 23 июня.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

При этом в Федеральной миграционной службе отметили, что Сноуден сможет выйти за пределы аэропорта только в случае, если не будет возражений погранслужбы.

Передвигаться по России беглому ЦРУшнику позволит справка, выданная ему ФМС России в день обращения с прошением об убежище.

В этой справке говорится, что прошение Сноудена о предоставлении ему временного убежища находится в стадии рассмотрения.

"Соответствующая справка выдана Сноудену в день подачи им прошения об убежище. Этот документ позволяет ему покинуть транзитную зону "Шереметьево", если не будет возражений у погранслужбы", — сказал источник.

Напомним, Сноуден подал прошение 16 июля.

Отметим, что, оформляя анкету и заявление на предоставление временного убежища в России, Сноуден назвал причину, по которой пошел на этот шаг.

По словам адвоката, "его преследует американское правительство — так он написал, я цитирую — и он боится за свою жизнь, свою безопасность, боится, что в отношении него будут совершены пытки или смертная казнь".