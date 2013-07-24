Елизавета II навестила правнука: королева первой узнает его имя

Королева Великобритании Елизавета II в среду навестила Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Кенсингтонском дворце.

На темно-зеленом автомобиле Bentley королева приехала из Букингемского дворца, где проводит последние дни перед летним отпуском.

Королева познакомилась со своим новорожденным правнуком. Ранее Елизавета II заявила, что невероятно рада рождению малыша, пишут РИА Новости.

Отметим, что главной интригой остается имя новорожденного. Букмекеры давно принимают ставки на различные варианты, фаворитами среди которых являются Джордж, Чарльз, Филип и Джеймс.

Возможно, во время визита королевы Уильям и Кейт сообщили ей имя своего сына, так как по протоколу она первой должна узнать об имени наследника. Представители двора подчеркивают, что эта традиция — дань уважения, и молодые родители не должны просить Елизавету разрешить им назвать ребенка именно так.

Решение, как назвать наследника — очень ответственное, каждое из имен несет историческую нагрузку и должно согласовываться с британской королевской традицией.

Когда именно имя будет объявлено, неизвестно. Например, принц Уильям оставался "безымянным" неделю после рождения, зато принц Гарри получил имя уже к моменту выписки принцессы Дианы из больницы.

Кстати, Кейт Миддлтон была похожа на леди Диану, когда вышла из клиники - у нее тоже было платье в горошек.

Напомним, ребенку Кейт Миддлтон и принца Уильяма носит титул Его королевского высочества принца Кембриджского.