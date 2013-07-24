Сноуден так и не вышел из аэропорта, но хочет остаться в России

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден не смог в среду, 24 июля, покинуть транзитную зону аэропорта "Шереметьево" из-за бюрократических проволочек.

Об этом со ссылкой на адвоката Сноудена Анатолия Кучерену передает "Интерфакс".

По словам юриста бумаги Сноудена находятся на рассмотрении, вопрос о его будущем будет решен в течение нескольких дней.

Все это время он будет находиться в капсульном отеле в транзитной зоне аэропорта.

"Эдварду никто ни в чем не отказал, но, к сожалению, та ситуация, которая сегодня сложилась, она действительно нестандартная для России. Надо учитывать бюрократию еще нашу. Поэтому документы пока находятся на рассмотрении", — заявил Кучерена.

Юрист уточнил, что американец еще не получил официального ответа на свой запрос об убежище в России, а выданная ему в ФМС справка о том, что рассмотрение началось, документом не является и права на выход из транзитной зоны не дает.

В настоящее время Сноуден уже прошел ряд процедур в рамках рассмотрения прошения об убежище, в том числе дактилоскопию.

Между тем, ранее источники российской прессы сообщали, что Сноуден сможет беспрепятственно покинуть территорию "Шереметьево" после получения справки от Федеральной миграционной службы, которую ему должен был передать Кучерена.

В частности, источник в службах аэропорта утверждал, что все необходимые документы у Сноудена уже есть.

По словам Кучерены, настроение у Сноудена нормальное, у него осталось небольшое, но достаточное количество денег. Адвокат рассказал также, что в настоящее время у Сноудена есть намерение остаться жить в России и найти здесь работу.

Кучерена также заявил, что американец не собирается пока что давать интервью из соображений безопасности, но в будущем ответит на все вопросы журналистов.