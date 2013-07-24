Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон "заработал" для Британии 800 миллионов

Новорожденный сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской – наследник британской короны принц Кембриджский, который еще не имеет имени, уже "заработал" для Великобритании около 800 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК.

Главные заработки были связаны с волной туристического интереса к стране.

Туристический бум, вызванный рождением первенца Уильяма и Кейт, привлек в Лондон десятки тысяч туристов, которые не покидали города, пока не было объявлено о появлении ребенка на свет.

Большая часть этой суммы – около 319 млн долл, складывается из общего повышения интереса к стране и стимулирования потребительского спроса. Также Его королевское высочество принц Кембриджский обеспечил Великобритании почти 134 млн долл прибыли от праздничных мероприятий, приуроченных к рождению принца.

143 млн долл принесли продажи сувениров с символикой королевской семьи, 95 млн долл – продажи напитков, 61 млн долл - книг, 55 млн долл - DVD-дисков и других информационных носителей.

При этом основной доход от связанных с рождением Принца событий экономике Великобритании приносят не ее граждане, а иностранные туристы: новости о событиях, связанных с королевской семьей, освещаются СМИ всего мира и воодушевляют многих на поездку в эту страну.

Многие британские компании, связанные с туризмом, отметили появление ребенка герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон и принца Уильяма специальными акциями. Так, например, 23 июня одна из авиакомпаний предлагала пассажиры с детьми до двух лет получить билет на ребенка бесплатно.

Обычно за путешествие с младенцем клиенты доплачивают по 55 долларов. Кроме того, в честь рождения ребенка была объявлена распродажа 100 тысяч билетов, которая продлится до 25 июля включительно.

А в гостиничной сети Jurys Inn hotel при заселении все туристы с таким же именем, как у сына Кэтрин и Уильяма, будут получать в подарок бутылку вина. Акция будет действовать в течение 24 часов с того момента, как станет известно его имя.

Отель Bingham в Лондоне подготовил специальные предложения "а-ля Кейт Миддлтон" (Kate Middleton-inspired) для мам, страдающих хроническим недосыпанием из-за маленьких детей: они смогут отдохнуть в одноместных королевских номерах (Queen Single bedrooms) по специальным ценам.

Напомним, наследник Британской короны появился на свет 22 июля в лондонском госпитале Святой Марии.

На родах присутствовал отец ребенка - принц Уильям, который провел первую ночь в госпитале - с женой и сыном.

В Сети уже появились первые фото и видео ребенка.