На "белгородского стрелка" завели новое дело - он обматерил судью

Против "белгородского стрелка" Сергея Помазуна, обвиняемого в массовом убийстве, возбуждено новое уголовное дело.

Об этом сообщает официальный сайт Федеральной службы судебных приставов.

Дело возбуждено по статье 297 "неуважение суду, выразившееся в оскорблении судьи".

При этом не указано, когда именно и как Помазун оскорбил судью.

Напомним, как сообщал "Главред", 23 июля во время рассмотрения дела обвиняемый выругался матом, а также пригрозил судье расправой. Это случилось, когда его попросили покинуть зал на время допроса несовершеннолетней свидетельницы.

В итоге Помазуна отстранили от участия в процессе до начала представления доказательств. Также сообщалось, что подсудимый ругался матом 22 июля, в первый день слушаний.

Помазун обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса России: "убийство", "хищение оружия", "хранение оружия" и "покушение на сотрудника правоохранительных органов".

По версии следствия, 22 апреля Помазун похитил у своего отца охотничье ружье и карабин, отправился к магазину "Охота" в Белгороде, где застрелил шестерых человек.

Во время задержания, которое произошло спустя сутки, Помазун ранил ножом полицейского.