Стало известно имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Новорожденный принц Кембриджский получил имя Джордж Александр Луи.

Об этом со ссылкой на информацию из Кенсингтонского дворца сообщает РИА Новости.

Полное имя ребенка — принц Джордж Александр Луи Кембриджский. Ребенок британского принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин будет носить титул принц Кембриджский, а называть младенца будут Его Королевское Высочество.

Напомним, после того, как стало известно о рождении мальчика, главной интригой стало имя ребенка.

Британские букмекерские конторы сообщили, что ими было собрано ставок на более чем миллиард фунтов стерлингов - люди пытались угадать имя будущего монарха.

Теперь британцы гадают, кто будет крестным новорожденного, каким будет его первое слово. Самые популярные варианты — "мама" и "папа".

Также журналисты пытаются предсказать, где будет учиться престолонаследник, когда подрастет.

Среди вариантов: Итонский колледж и университет Сент-Эндрюс, где учился Уильям, а также Кембридж, выпускником которого является принц Чарльз.

Напомним, как сообщал "Главред", экономисты уже подсчитали, что за два дня своей жизни принц Кембриджский Джордж Александр Луи успел "заработать" для Великобритании около 800 миллионов долларов.

Главным взносом новорожденного в экономику Британии стал туристический бум: множество людей прибыли в Лондон и оставались там до тех пор, пока не появилось известие о рождении мальчика.