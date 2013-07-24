Папа Римский отслужил первую мессу за пределами Италии: опубликовано видео

На третий день своего визита в Бразилию Папа Римский Франциск провел публичную мессу в храмовом комплексе Богоматери Апаресиды – католическом символе страны.

Об этом сообщает Euronews.

На богослужение Франциска собралось более 200 тысяч человек со всей страны Латинской Америки.

Отметим, что базилика Богоматери из Апаресиды расположена в 260 километрах от Рио-де-Жанейро – в штате Сан-Паулу. Предполагалось, что понтифик отправится туда на вертолете, но из-за плохой погоды часть пути он преодолел на самолете, часть – на автомобиле.

Базилика считается вторым по величине католическим храмом в мире после Собора Святого Петра в Риме.

Напомним, что визит Папы Римского в эту базилику омрачился серьезным инцидентом – в туалете на автостоянке было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Его обезвредили, но после этого было решено усилить меры безопасности.

Отметим, что статуя Богоматери из Апаресиды, которая считается покровительницей Бразилии, была обнаружена в XVIII веке рыбаками. С тех пор местные жители стали ей поклоняться, и, как утверждается, молитвы многих были исполнены.

Со временем слава о чудодейственной статуе Девы Марии распространилась по всем регионам Бразилии и далеко за ее пределами.

Видео: Euronews