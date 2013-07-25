Железнодорожная катастрофа в Испании, погибли 65 человек: опубликованы фото и видео

24 июля, вечером на севере Испании произошла железнодорожная катастрофа, в результате которой погибли 65 человек.

Об этом объявил делегат правительства Испании в автономной области Галисия Самуэл Хуарес, пишет ИТАР-ТАСС.

Согласно данным властей, ранения различной степени тяжести получил 131 человек. Жизнь 111 из них вне опасности, состояние 20 оценивается как тяжелое.

По информации представителей властей Галисии, пассажирский поезд, следовавший из Мадрида в Ферроль, сошел с рельсов недалеко от города Сантьяго-де-Компостелла.

В поезде, сообщило руководство железнодорожной компании Renfe, находились 218 пассажиров, а также персонал. Выдвигать какие-либо версии крушения поезда в Renfe пока отказались.

Напомним, 12 июля, во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд. Жертвами крушения стали как минимум 8 человек.

По предварительным данным, поезд врезался в платформу, повредив навес и ограждения на ней. Одна из частей состава опрокинулась на бок. По данным телеканала BFMTV, на момент крушения в поезде находилось 350 человек.