После крушения поезда в Испании подъезд к Сантьяго-де-Компостела усеян трупами

В Испании расследуют крупнейшую в истории страны железнодорожную катастрофу, жертвами которой стали уже 77 человек (ранее сообщалось о 65), сотни раненых. Больше 30 из них — в крайне тяжелом состоянии. Тела погибших лежат вокруг вагонов.

Как сообщалось, трагедия произошла вечером недалеко от вокзала города Сантьяго-де-Компостела, пишут Вести.ру.

"Как вы знаете, около 9 часов вечера поезд, следовавший из Мадрида в Ферроль, сошел с рельсов. Согласно нашим данным, поезд перевозил около 247 пассажиров. Пока мы не можем установить причину аварии", — рассказал представитель правительства Галисии Самуэль Хуарес.

С момента крушения прошло несколько часов. Тела не убирают, они так и лежат по разные стороны от вагонов. Все силы спасателей брошены на то, чтобы извлечь тех, кого еще можно спасти. Кто-то выбрался сам и, не осознав, что случилось, машинально побрел с чемоданом в сторону перрона.

В пункты приема крови с ночи выстраивались очереди, свою помощь в ликвидации последствий предложила соседняя Португалия.

Чтобы спасатели могли работать ночью, местные жители отдали им свои электрические генераторы и поставили вдоль железнодорожного полотна машины с включенными фарами.

Основная версия — многократное превышение скоростного режима. Состав может разгоняться до 310 километров в час и, скорее всего, шел слишком быстро и сорваться с путей. Была ли это техническая проблема или человеческий фактор, выяснит специальная комиссия. Главный свидетель — машинист — легко ранен, но пока находится в состоянии шока и отказывается говорить.

У места трагедии организован штаб для психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших, начинается процедура опознания. Вагоны были полными, так как люди ехали в Саньяго-де Компостела на праздник дня покровителя Испании — святого Иакова.

Видео: Вести.ру.