Умер один из основателей "Яндекс" Илья Сегалович

25 июля ночью умер один из основателей компании "Яндекс" Илья Сегалович.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Мы дружили с Илюшей со школы, четыре года сидели за одной партой. А потом вместе делали Яндекс. Сегодня ночью его не стало. Все случилось слишком быстро и неожиданно", — говорится в сообщении за подписью гендиректора компании Аркадия Воложа.

Как сообщается в открытых источниках, он родился в 1964. Российский предприниматель, программист и общественный деятель, один из основателей (вместе со своим другом и одноклассником Аркадием Воложем) компании "Яндекс", директор компании по технологиям и разработке.

Образование получил в Московском геологоразведывательном институте, геофизический факультет.

Вместе со своей женой Марией он активно занимался благотворительностью (организация "Дети Марии"), организовывал приезд в Россию для развлечения больных детей международной команды клоунов Пэтча Адамса и сам нередко выступал в составе этой команды.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июля в своем доме в Петербурге умер лидер российской панк-группы "Король и Шут" Михаил Горшенев (Горшок).