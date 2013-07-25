Масштабная катастрофа в Испании: поезд превысил скорость на 100 км

На участке, где произошла трагедия, введено ограничение скорости движения до 80 км/ч из-за крутого поворота, однако поезд следовал со скоростью не менее 180 км/ч
В момент аварии состав двигался, по разным данным, со скоростью от 180 до 220 километров в час, хотя на этом участке максимальная разрешенная скорость — 80 километров в час, пишет РИА Новости.
Как сообщалось, катастрофа произошла неподалеку от железнодорожной станции города Сантьяго-де-Компостела, центра автономного сообщества Галисия, в 20.42 по местному времени (21.42 по киевскому времени). Все тринадцать вагонов поезда перевернулись, предпоследний вагон был разрушен полностью. В поезде в момент крушения находились 218 пассажиров.
По последним данным, погибли не менее 77 человек.
По сообщениям СМИ, это самая крупная катастрофа в Испании за последние 40 лет.