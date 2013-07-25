Масштабная катастрофа в Испании: поезд превысил скорость на 100 км

Поезд, потерпевший крушение в испанской Галисии, двигался со значительным превышением скорости, которое могло составлять, по разным данным, от 100 до 140 километров в час.

В момент аварии состав двигался, по разным данным, со скоростью от 180 до 220 километров в час, хотя на этом участке максимальная разрешенная скорость — 80 километров в час, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, катастрофа произошла неподалеку от железнодорожной станции города Сантьяго-де-Компостела, центра автономного сообщества Галисия, в 20.42 по местному времени (21.42 по киевскому времени). Все тринадцать вагонов поезда перевернулись, предпоследний вагон был разрушен полностью. В поезде в момент крушения находились 218 пассажиров.

По последним данным, погибли не менее 77 человек.

По сообщениям СМИ, это самая крупная катастрофа в Испании за последние 40 лет.



