Украинцев нет среди жертв крушения поезда в Испании

По предварительным данным граждан Украины среди погибших или пострадавших в железнодорожной катастрофе в Испании нет.

Об этом сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, пишет УНИАН.

"По предварительной информации нашего Посольства в Испании, граждан Украины среди погибших и пострадавших нет", - сообщил он.

Между тем, по его словам, посольство продолжает проверять возможное наличие украинцев в этом поезде на момент катастрофы.

Напомним, 24 июля, в испанской Галисии при подъезде к станции Сантьяго-де-Компостела сошел с рельсов скоростной поезд. В результате крушения погибли, по меньшей мере, 77 человек, более 100 пострадавших.

По данным СМИ, основной версией считают то, что машинист поезда превысил предельно допустимую скорость.