Машинист испанского поезда признался, что крушение на его совести

Машинист поезда, потерпевшего крушение в Испании неподалеку от города Сантьяго-де-Компастела, выжил и остается зажатым между обломками в кабине.

Машинист поезда вышел на связь благодаря рации, которая до сих пор функционирует. По его словам, металлические обломки зажали его в кабине, сломав ему несколько ребер, пишет испанское издание El Pais.

В разговоре со спасателями он признался, что кровавая авария именно на его совести.

"Я надеюсь, что погибших нет, я ранен, я не могу выбраться из кабины", - повторял он в первые минуты после катастрофы.

"Мы люди! Мы все люди! Это из-за меня произошла эта авария. Это я превысил скорость. Я тут еще жив, но надеюсь, что умру, потому что смерть пассажиров именно на моей совести", - сказал он.

По словам машиниста, он зашел на поворот на скорости 190 километров в час. При этом он не сказал, почему он это сделал. Эксперты не исключают, что превышение скорости могло произойти из-за технической проблемы, или же из-за человеческого фактора. Однако это станет известно наверняка лишь после допроса выжившего машиниста.

Как сообщает издание, на участке, где произошла катастрофа работал АСФА (Ad автоматического торможения и сигнал), автоматическая система широко применяется на испанских железных дорогах. Это механизм, который останавливает поезд, если что- товодитель не заметил, то механизмы указывают.

Напомним, 24 июля, в испанской Галисии при подъезде к станции Сантьяго-де-Компостела сошел с рельсов скоростной поезд. В результате крушения погибли, по меньшей мере, 77 человек, более 100 пострадавших.



По данным СМИ, основной версией считают то, что машинист поезда превысил предельно допустимую скорость.

По предварительным данным МИДа, украинцев среди погибших или пострадавших в катастрофе нет.