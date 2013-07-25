Ужасная катастрофа поезда в Испании: десятки жертв. Главные подробности

В Испании произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа - в городе Сантьяго-де-Компостела поезд сошел с рельсов. Погибли, по уточненным данным испанской полиции, 78 человек, пострадали 141, 18 из них - в критическом состоянии. В настоящее время неопознанным остаются шесть тел.

Поезд, следовавший из Мадрида в Ферроль, врезался в платформу и сошел с рельсов на подъезде к вокзалу Сантьяго-де-Компостела. Как сообщает РИА Новости, авария произошла в 20:42 по местному времени (21:42 по Киеву).

Все вагоны перевернулись, а предпоследний был полностью разрушен.

С места катастрофы были опубликованы ужасные фото и видео - в то время, когда спасатели пытались извлечь выживших из перевернувшихся вагонов, вокруг лежали тела десятков погибших.

Позже в Сети появилось видео момента катастрофы - на нем видно, что поезд едет на огромной скорости, и на повороте вагоны слетают с рельс.

Катастрофа в Испании: видео момента аварии

Уже названа основная версия аварии - превышение скорости. На крутом повороте, где скорость движения ограничена отметкой 80 км/ч, поезд ехал со скоростью, которая, превышала дозволенную минимум на 100 км/ч. В результате он и сошел с рельс.

Позже испанские журналисты выяснили, что на своей странице в Facebook машинист - Франсиско Хосе Гарсон Амо - хвастался, что разогнал экспресс до 200 км/час и шутил насчет штрафов для своей компании.

Как стало известно 25 июля, власти начали судебное расследование относительно машиниста поезда.

Первые минуты после катастрофы

Подтверждают основную версию и слова машиниста, который выжил после катастрофы. По информации испанского издания El Pais, он оказался зажатым между обломками в кабине. Машинист смог выйти на связь благодаря рации, которая не перестала работать после катастрофы.

"Я надеюсь, что погибших нет, я ранен, я не могу выбраться из кабины", - повторял машинист в первые минуты после аварии.



"Мы люди! Мы все люди! Это из-за меня произошла эта авария. Это я превысил скорость. Я тут еще жив, но надеюсь, что умру, потому что смерть пассажиров именно на моей совести", - позже сказал он.



По словам машиниста, он зашел на поворот на скорости 190 километров в час. При этом он не пояснил, почему так сделал. Эксперты не исключают, что превышение скорости могло произойти из-за технической проблемы или же из-за человеческого фактора. Однако, это станет известно наверняка лишь после допроса выжившего машиниста.

По данным отечественного МИД, украинцев не было среди пострадавших и погибших в результата жд-аварии. В то же время, посольство продолжает проверять этот вопрос.

Катастрофа в Сантьяго-де-Компостела стала крупнейшей в Испании за последние 40 лет.

Видео с места катастрофы

Видео: канал RT, Вести.ru.