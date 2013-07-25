Евросуд обязал Россию выплатить Ходорковскому 10 тысяч

Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому 10 тысяч евро компенсации.

Об этом говорится в обнародованном сегодня постановлении Страсбургского суда, пишет ИТАР-ТАСС.

ЕСПЧ также не признал дело бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева политически мотивированным.

"Поскольку в центре данного дела находится уголовное преследование, Суд не усмотрел в этом нарушения статьи 18 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отмечается в тексте документа.

Ходорковский жаловался, в том числе, на нарушения его прав на защиту собственности.

Платону Лебедеву в выплате компенсации суд отказал.

Это уже второе решение Страсбургского суда по жалобам Ходорковского и Лебедева. Решение по первой жалобе Лебедева было вынесено в 2007 году, Ходорковского — в мае 2011 года.

Как известно, в 2010 году суд Москвы признал Лебедева и Ходорковского виновными по ст. 160 УК РФ и ст. 174 УК РФ ("легализация /отмывание денежных средств или иного имущества") за хищения около 200 млн тонн нефти и отмывание выручки за нее.

Оба получили по 14 лет колонии общего режима. В мае 2011 года срок наказания был снижен до 13, а в декабре 2012 года - до 11 лет. Это был уже второй приговор Ходорковскому и Лебедеву - 16 мая 2005 года Мещанский районный суд Москвы приговорил их к 9 годам лишения свободы.