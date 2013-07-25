Стало известно, в честь кого Кейт Миддлтон и принц Уильям назвали сына

Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали сына в честь отца королевы Елизаветы II.

Принцу Кембриджскому дали имя Джордж Александр Луи.

Георг VI был отцом королевы, а Александра — ее второе имя. Имя Александр также было любимым именем герцогини Кембриджской Кейт. Также Луи — четвертое имя принца Уильяма, пишут РИА Новости.

Выбор имени можно считать проявлением уважения к нынешней королеве Елизаветы II.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что они назвали своего сына Джорджем Александром Луи.

Ребенок будет известен как Его Королевское Высочество принц Джордж Кембриджский", — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Принц, занимающий сейчас третье место в очереди на британский престол, будет известен как король Георг VII. В то время как принц Чарльз, первый по очередности, станет Карлом III, если займет престол, а принц Уильям — Вильгельмом V.

Напомним, имя Джордж было одним из наиболее популярных у букмекеров. В ожидании рождения первенца принца Уильяма букмекеры собрали миллиард фунтов стерлингов.