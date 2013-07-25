Число жертв крушения поезда в Испании возросло, на машиниста завели дело

В отношении машиниста поезда, потерпевшего крушение в испанской Галисии, начато судебное расследование.

Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, погибли 80 человек, еще 141 были ранены, состояние 18 из них оценивается как критическое.

Как известно, скоростной поезд Alvia, направлявшийся из Мадрида в Ферроль сошел с рельсов 24 июля вечером, не доехав трех километров до вокзала Сантьяго-де-Компостела.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее машинист поезда, который получил незначительные ранения, признал, что крушение - на его совести.

Также напомним, что главной версией аварии считается превышение предельно допустимой скорости: состав двигался со скоростью 190 км/час при максимальной разрешенной на данном участке – 80 километров в час.

По предварительным данным МИДа, украинцев среди погибших или пострадавших в катастрофе нет.