Опубликовано видео момента крушения поезда в Испании

В Сети появилось видео момента крушения поезда в Испании неподалеку от города Сантьяго-де-Компостела, административного центра Галисии.

На видео, которое публикует RT, видно, что поезд сошел с рельсов на повороте, а также то, что он ехал на огромной скорости.

Аварию засняла одна из камер наблюдения, установленная на путях.

В результате катастрофы, по последним данным, погибли 80 человек.

Как только поезд поворачивает, сразу же передние вагоны, следующие за "головой" поезда, начинают клониться в сторону. Они тянут за собой локомотив - и поезд моментально просто слетает с рельсов.

Напомним, 24 июля, в испанской Галисии при подъезде к станции Сантьяго-де-Компостела сошел с рельсов скоростной поезд. В результате крушения погибли, по последним данным, 80 человек, более 140 пострадали.



По данным СМИ, основной версией считают то, что машинист поезда превысил предельно допустимую скорость.



По предварительным данным МИДа, украинцев среди погибших или пострадавших в катастрофе нет.

Видео: RT