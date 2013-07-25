В России опровергли смерть основателя "Яндекса"

Один из основателей "Яндекса", Илья Сегалович, не умер – он жив, хотя и находится в коме.

Об этом заявил генеральный директор компании Аркадий Воложа, передает Lenta.ru.

"Мы бы хотели прояснить сделанное ранее заявление, обнародованное компанией. Мы узнали, что Илья в коме и находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения, но признаков мозговой активности нет", — отметил Воложа.

"Сегодня ночью семья Ильи сообщила, что он скончался. Утром поступила информация, что Илья подключен к аппарату жизнеобеспечения. Мы ждем официальную информацию и пока воздерживаемся от комментариев", — заявили в пресс-службе "Яндекса".

Напомним, утром 25 июля в компании заявили о смерти Ильи Сегаловича.

Сообщение об этом было размещено на официальном сайте и подписано Аркадием Воложем.

Ранее сообщалось, что Сегалович болеет раком желудка.

Илья Сегалович, который вместе с Воложем создал крупнейший в России поисковик, с 2003 года занимал пост технического директора "Яндекса". Сегалович женат, у него четверо детей.