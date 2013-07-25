Во Франции разрешили грубить президенту страны

Французский парламент внес поправки в закон о свободе слова и теперь грубость в адрес президента страны не считается оскорблением.

Об этом сообщает "Газета.ru".

Отметим, что ранее любое "обидное замечание" автоматически приравнивалось к оскорблению главы государства, а теперь властям, при желании, необходимо будет доказать, что имела место клевета.

Также отметим, что ранее французский суд оштрафовал демонстранта, держащего плакат "Саркози, исчезни, подонок!", когда тот выражал свой протест словам бывшего президента Франции, который во время одной из встреч с избирателями пожелал "убраться подонку", отказавшемуся пожать ему руку.

Европейский суд по правам человека признал, что, оштрафовав демонстранта, французские власти нарушили его право на свободу слова.

Напомним, что нынешний президент Французской республики подвергается резкой критике противников однополых браков. Ранее Франсуа Олланд разрешил регистрировать отношения геям и лесбиянкам.

После этого на параде в честь национального праздника - Дня взятия Бастилии - парижане освистали президента.