В Тунисе убит лидер оппозиции, страну охватили протесты

В Тунисе был найден убитым известный в стране оппозиционер, депутат временного тунисского парламента Мухаммед аль-Брахми.

Об этом сообщает РИА Новости.

Неизвестные расстреляли политика около его дома. По данным полиции, аль-Брахми получил 11 огнестрельных ранений в голову.

Политик был известен своими левыми взглядами и призывами развивать демократию в Тунисе по "египетскому сценарию", то есть отстранить исламистов от власти.

Аль-Брахми возглавлял оппозиционное движение Народный фронт.

По словам его соратников, он покинул движение в начале июля, чтобы создать собственную партию. Убийство аль-Брахми стало вторым громким политическим убийством в Тунисе в этом году.

В начале февраля у своего дома был расстрелян Шукри Бельид – один из видных деятелей левых сил Туниса. Это политическое убийство обострило и без того напряженную ситуацию в стране, где уже несколько месяцев длится противостояние исламистов и светских сил.

Представители оппозиции обвинили в преступлении исламистов. Находящееся у власти исламистское движение "Ан-Нахда" все обвинения категорически отрицает и грозит преследовать "клеветников"в судах.

Напомним, Тунис стал первым государством, в котором после массовых протестов был свергнут президент страны. После него начались выступления в Ливии, Египте, Сирии, а также других арабских странах.

Это протестное движение получило название "Арабская весна".