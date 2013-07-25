В США самолет упал на жилой дом: опубликовано видео

В американском штате Индиана легкомоторный самолет рухнул на крышу жилого дома.

Об этом сообщает РИА Новости.

В результате крушения были ранены два человека. Марка самолета не уточняется.

Летательный аппарат упал на один из домов в нескольких километрах от аэропорта города Колумбус, после чего начался пожар.

Сообщается, что оба пострадавших находились в самолете, они госпитализированы с ожогами и травмами, один в критическом состоянии.

Уничтожена задняя часть дома и большая часть крыши. Владелица дома не пострадала, хотя находилась внутри.

"Мое тело в порядке и я этому рада, ничего страшного, что дом пострадал", - заявила она.