В США самолет упал на жилой дом: опубликовано видео

В Индиане легкомоторный самолет рухнул на жилой дом.
В американском штате Индиана легкомоторный самолет рухнул на крышу жилого дома.
Об этом сообщает РИА Новости.
В результате крушения были ранены два человека. Марка самолета не уточняется.
Летательный аппарат упал на один из домов в нескольких километрах от аэропорта города Колумбус, после чего начался пожар.
Сообщается, что оба пострадавших находились в самолете, они госпитализированы с ожогами и травмами, один в критическом состоянии.
Уничтожена задняя часть дома и большая часть крыши. Владелица дома не пострадала, хотя находилась внутри.
"Мое тело в порядке и я этому рада, ничего страшного, что дом пострадал", - заявила она.