В Испании арестован машинист, из-за которого погибли 80 человек

В Испании арестован машинист поезда, который управлял составом в момент крушения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Его взяли под стражу прямо в больничной палате, где он находится после катастрофы.

Напомним, авария произошла неподалеку от железнодорожной станции города Сантьяго-де-Компостела, столице испанского автономного сообщества Галисия, вечером 24 июля.

В результате крушения погибли 80 человек, 178 получили ранения, около 20 человек находятся в критическом состоянии.

"Судья постановил, чтобы полиция взяла показания у машиниста в госпитале, где он находится под стражей", — сообщили в Верховном суде Галисии.

Предположения о том, что поезд сошел с рельсов из-за того, что на большой скорости не вписался в крутой поворот, появились почти сразу после аварии.

По данным местных журналистов, поезд мог не вписаться в крутой поворот из-за значительного превышения скорости.

В Интернете уже появилась видеозапись момента аварии.

Вместе с тем, местные жители сообщили, что в момент аварии слышали взрыв.

МВД Испании отрицает версию теракта в качестве причины железнодорожной аварии в Галисии.