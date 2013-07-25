Россия объявила в розыск фигуранта "суда над трупом" Магнитского

Россия объявила в международный розыск фигуранта скандального "дела Магнитского" - Уильяма Браудера, приговоренного заочно к девяти годам тюрьмы.

Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

По данным журналистов, в настоящий момент глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер находится в Великобритании, которая отказалась его выдавать российским властям.

"Российское бюро Интерпола по требованию Генеральной прокуратуры направило в генеральный секретариат организации запрос об объявлении в международный розыск гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Браудера Уильяма Феликса, 1964 года рождения", - говорится в сообщении МВД РФ.

Напомним, 11 июля Тверской суд Москвы вынес приговор главе инвестиционной компании Hermitage Capital Уильяму Браудеру и аудитору этой фирмы Сергею Магнитскому.

Они были фигурантами дела о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей.

Браудер был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима – его судили заочно.

Дело в отношении Магнитского, умершего в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года, было прекращено, но в связи с доказанностью его вины в реабилитации было отказано.

Отметим, что суд над умершим юристом вызвал широкий резонанс и возмущении среди правозащитников, которые потребовали расширить "список Магнитского".