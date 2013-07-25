Армения завершила переговоры об ассоциации с Евросоюзом

Армения и Евросоюз завершили переговоры по Соглашению об ассоциации.

Об этом заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и член Еврокомиссии по политике соседства Штефан Фюле в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Евросоюза.

В заявлении отмечается, что соглашение предусматривает "глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли".

"Это очень позитивное событие, и мы ожидаем парафирования этого соглашения об ассоциации на предстоящем саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 29 ноября 2013 года и последующего его подписания, как только будут завершены технические процедуры", - говорится в документе.

По словам Эштон и Фюле, завершение этих переговоров, которые начались в 2010 году, "представляет собой значительное достижение – как для Европейского союза, так и для Армении".

Также в Евросоюзе убеждены, что Соглашение об ассоциации позволит ЕС и Армении вместе продвигаться вперед в реализации программы комплексной модернизации и реформ "на основе общих ценностей, политической ассоциации и экономической интеграции".

Соглашение окажет непосредственное положительное влияние на повседневную жизнь страны и приблизит Армению и ее граждан к Евросоюзу, отмечается в заявлении Эштон и Фюле.