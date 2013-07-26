Принц Гарри пообещал новорожденному племяннику "веселую жизнь"

Младший брат новоиспеченного отца, британского принца Уильяма – Гарри – пообещал сделать все, чтобы его новорожденному племяннику, принцу Джорджу Кембриджскому было весело.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Я буду заботиться о том, чтобы он получил хорошее воспитание, буду оберегать его от вреда и следить за тем, чтобы ему было весело. Остальное я предоставлю его родителям", - сказал принц Гарри.

Также он заверил, что пополнение в королевской семье – это здорово.

"Это здорово, пополнение в семье, я только надеюсь, что мой брат знает, как дорого я беру за сидение с детьми", - пошутил он.

Также принц Гарри рассказал, что Джордж пока не очень оригинален.

"Когда я его видел, он плакал, как, видимо, все дети", - пояснил он.

Сам Гарри известен своим веселым нравом и любовью к шумным вечеринкам. Он не раз становился героем различных скандалов, однако пользуется в Британии не меньшей популярностью, чем его более тихий старший брат.

Напомним, что принц Кембриджский Джордж Александр Луи родился 22 июля, а 23 июля впервые показался на публике вместе с родителями.

24 июля в Кенсингтонском дворце с ним познакомилась его прабабушка – королева Великобритании Елизавета II, после чего он покинул Лондон и отправился с родителями в дом семьи Миддлтон в графстве Беркшир, где будет находиться ближайшие несколько недель.

Его отец через две недели вернется на службу в Королевских военно-воздушных силах.

Также напомним, что первенец принца Уильяма – третий в очереди наследования британского трона.