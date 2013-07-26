Папа Римский посетил трущобы Рио-де-Жанейро: опубликовано видео

В рамках своего апостольского визита в Бразилию Папа Римский Франциск посетил трущобы Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает Euronews.

Понтифик прошелся по улицам фавелы Верджиния — бедного района на севере города.

Как сообщают местные СМИ, во многих бразильских фавелах в последние годы значительно возросли общины евангелической церкви и посещение понтификом Верджинии наблюдатели связали с его намерением вернуть католическую церковь людям.

"Бедная церковь для бедных людей", – заявил понтифик после своего избрания.

В Городском дворце Рио состоялась символическая передача ключей от Рио-де-Жанейро.

Папа Римский принял их из рук мэра города, после чего благословил флаги Олимпийских игр, которые состоятся здесь в 2016 году.

Вечером на набережной Копакабана понтифик выступил перед участниками Всемирных дней католической молодежи — именно к этому крупнейшему католическому мероприятию и был приурочен первый зарубежный визит Франциска.