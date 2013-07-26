Обама устроил торжественный ужин в честь Рамадана

Американский президент Барак Обама устроил в Белом доме ужин, приуроченный к священному для мусульман месяцу Рамадан.

Об этом сообщает РИА Новости.

Столы были накрыты в государственном обеденном зале Белого дома, на ужин были приглашены депутаты конгресса, послы мусульманских стран, а также видные американцы-мусульмане.

В приветственной речи Обама обратился к гостям с традиционным приветствием: "Рамадан карим!".

"Поколения мусульман-иммигрантов, фермеров и работников фабрик, помогали прокладывать железные дороги и строить наши города. Мусульмане-изобретатели помогли построить некоторые из наших самых высоких небоскребов", - подчеркнул глава Белого дома.

Отдельно президент США рассказал о нескольких приглашенных на ужин.

Шази Висрам, чьи родители приехали в США из Пакистана и Танзании, основала фирму Счастливая семья (Happy Family), которая, по словам Обамы, стала лидером в производстве недорогих органических продуктов для детей.

Ауним Хосайн изобрел прибор для диагностики рака молочной железы, а затем стал видным разработчиком компьютерных игр. Ийя Халиль, чей отец приехал из Ливии, основала компанию в области биотехнологических исследований, которая лидирует в ряде разработок генетической медицины.

По словам президента, США поддерживают право мусульман всего мира на самоопределение и намерены помогать бизнес-инициативам, призванным развивать инновации в мусульманских общинах.

"Как учит Коран, тот, кто творит крупицы добра, увидит результаты", - заключил Обама.

Напомним, в этом году Рамадан начался 9 июля: начало поста должно совпадать с новолунием, поэтому оно определяется отдельно в каждой стране или вычисляется по астрономическим таблицам.

Из-за особенностей лунного календаря наступление Рамадана ежегодно сдвигается на 10-11 дней.