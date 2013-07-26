До аварии испанский машинист хвастался скоростью 200 км/час: опубликованы фото

Машинист разбившегося в Испании поезда - Франсиско Хосе Гарсон Амо – хвастался превышением скорости и публиковал фото спидометра с отметкой – 200 км/час.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснилось, в марте прошлого года машинист разместил на своей странице в Facebook фотографию спидометра, стрелка которого показывала 200 км/час. Один из комментаторов под фото попросил Амо "притормозить", на что тот ответил, что лимит пока не превысил.

Кроме того, машинисту напомнили, что он может лишиться лицензии, если его нарушение заметит национальная гвардия, однако тот лишь отшутился.

"Представьте, какой это кайф – проехать мимо национальной гвардии так, что их радары выйдут из строя. Ха-ха, штраф для RENFE (железнодорожная компания, которой принадлежал экспресс – прим. ред.) будет огромным", - писал машинист поезда, из-за катастрофы которого погибли 80 человек.

В четверг, 25 июля, – на следующий день после крушения, фотографии были удалены.

Сейчас в социальных сетях можно найти несколько "клонов" страницы Амо, где фотографии присутствуют, вместе с подписями под ними.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 24 июля испанский скоростной экспресс Alvia сошел с рельсов, в результате погибли 80 человек, 130 получили ранения, 94 из них до сих пор находятся в больнице; 35 – в тяжелом состоянии.

Всего в поезде находились 247 человек. Машиниста, который много часов мучился в разбитой кабине, считают виновным в том, что поезд сошел с рельсов.

Видео момента катастрофы.

При этом сам он отделался незначительными ранениями.

Как сообщала испанская пресса, скорость поезда в момент аварии достигала 190 км/час вместо положенных 80 км/час.