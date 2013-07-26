Бывший президент Египта арестован на 15 суток

Свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси арестован на 15 суток в рамках проводимого Генпрокуратурой расследования.

Об этом сообщил в пятницу спутниковый телеканал Sky News Arabia, пишет РИА Новости.

Как известно, после отстранения от власти 3 июля Мухаммед Мурси находится под домашним арестом. Против него проводится расследование сразу по нескольким обвинениям, в их числе, побег из тюрьмы, государственная измена, экономические преступления. Ранее экс-президенту и другим чиновникам был запрещен выезд за границу, их счета в национальных и иностранных банках были заморожены.

После массовых народных выступлений армия Египта отстранила от власти Мурси, временно приостановила действие конституции и поручила председателю Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства.

16 июля новое египетское правительство принесло присягу на верность конституции перед временным президентом страны Адли Мансуром.

Также в Египте принята новая Конституционная декларация. Документ предполагает созыв Конституционной ассамблеи для подготовки нового Основного закона страны в течение двух недель и проведения президентских выборов через шесть месяцев с момента ее издания.