Опубликовано видео с пострадавшим машинистом испанского поезда

В Интернете появилось видео на котором видно, что окровавленный машинист Франсиско Хосе Гарсон Амо после крушения поезда в Сантьяго-де-Компостела находится в шоковом состоянии, ему оказывают помощь полицейские.

26 июля машинист был арестован. Перед катастрофой он хвастался, что разгонял экспресс до огромной скорости в 200 км/час.

Как сообщалось, 24 июля, в Испании сошел с рельсов скоростной поезд Alvia. В результате аварии, по последним данным, погибли 80 человек, 130 получили ранения, 94 из них до сих пор находятся в больнице; тридцать пять в тяжелом состоянии.

Всего в поезде находились 247 человек. Машиниста, который был зажат в разбитой кабине, считают виновным в крушении поезда. Сам он якобы признался, что авария на его совести.

Ранее в Сети было опубликовано видео момента катастрофы: смотрите здесь.

видео: ТСН