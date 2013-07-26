В Испании уточнили количество жертв крушения поезда

26 июля испанские судмэдэксперты уточнили число погибших при крушении поезда в Галисии — жертвами катастрофы стали 78 человек. Ранее сообщалось о 80 погибших и 178 пострадавших.

Эксперты продолжают работу по анализу останков погибших и не исключают, что данные могут снова измениться, пишет РИА Новости.

Как заявил представитель испанской полиции Антонио Де Амо (Antonio de Amo), в настоящее время неопознанным остаются шесть тел.

Как сообщалось, 24 июля, в Испании сошел с рельсов скоростной поезд Alvia. В результате аварии, по последним данным, погибли 80 человек, 130 получили ранения, 94 из них до сих пор находятся в больнице; тридцать пять в тяжелом состоянии.



Всего в поезде находились 247 человек. Машиниста, который был зажат в разбитой кабине, считают виновным в крушении поезда. Сам он якобы признался, что авария на его совести.



Ранее в Сети было опубликовано видео момента катастрофы: смотрите здесь.