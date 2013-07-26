Лукашенко о церкви: голубизны, слава Богу, нет, но старушки молебны не выдерживают

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что является сторонником реформирования церкви. Он порадовался, что православная церковь не болеет "той заразой", которой заболела западная, но рассказал о моментах, которые стоило бы изменить.

"Весь мир развивается, меняется, более того, меняется не так, как хотели бы мы, и не в ту сторону, как хотела бы церковь. Меняются системы, структуры и сами люди. С моей точки зрения, коль меняется мир, и церковь должна меняться. Мне кажется, мы накануне некой реформы, пусть спокойной, эволюционной, постепенной реформы православной церкви и, может, не только православной церкви", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.



"Слава Богу, наша церковь не болеет той заразой, которой заболела церковь на Западе. Об этом все слышали: и педофилия, и голубизна, и розовые, там черт знает что сегодня творится, - считает президент Беларуси. - Но заболевать мы уже начинаем. И я думаю, что православная церковь здесь, в том числе и с государством, недорабатывает. Мы можем потерять целое поколение молодежи". Лукашенко заметил, что об этом говорит и Папа Римский Франциск.

Политик уточнил, что является сторонником постепенного реформирования церкви, начиная от языка и заканчивая продолжительностью служб. "Очень долгие, длительные молебны, проповеди, а ведь взрослое поколение, много старушек просто не выдерживают это. Надо быть более краткими, компактными, более современными. Я против того, чтобы люди в церкви 2-3 часа во время проповеди или молебна стояли на ногах, нигде не присесть", - выразил свое мнение Лукашенко. Кроме того, он высказался против возведения громадных храмов. "Они должны быть уютными, храмы для души, не надо довлеть над человеком", - считает политик.

Лукашенко пояснил: "Это моя точка зрения. Вы у меня спросили, я искренне отвечаю". "Может быть, я не прав, но считаю, что церковь любой конфессии должна идти рядом с обществом. Не потакая недостаткам общества, она должна бороться против них, но ни в коем случае не отставать от общего развития", - сказал глава Беларуси.

По его мнению, реформированием церкви мог бы заняться патриарх РПЦ Кирилл. "Это абсолютно здравый человек, умница и, главное, самый молодой патриарх, которого уважает молодежь. И если он сейчас потеряет время и не убедит свое окружение, паству, что надо потихоньку реформироваться, наверно, нескоро мы вернемся к этому вопросу. Поэтому надежды и на нашего патриарха, и на наших церковнослужителей", - отметил Лукашенко.



"Я рискнул, конечно, озвучить свою точку зрения, но, мне кажется, есть, над чем задуматься. И в Беларуси мы над этим подумаем", - добавил он.

Напомним, Лукашенко не приедет в Киев на празднование 1025-й годовщины Крещения Руси.

Столицу Украины посетят три президента, среди которых руководитель РФ Владимир Путин.