Навальный обжаловал приговор

Защитники российского оппозиционера Алексея Навального подали жалобу на приговор Ленинского суда Кирова, приговорившего его к пяти годам лишения свободы за хищение имущества КОГУП "Кировлес"

Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев, пишет РАПСИ.

"Жалобу подписали московские адвокаты Навального, а также Петр Офицеров и его защитник", — сказал Кобзев, уточнив, что жалоба направлена в канцелярию Ленинского суда Кирова по почте.

Как известно, суд в Кирове 18 июля приговорил Навального к пяти, а его соучастника Петра Офицерова — к четырем годам лишения свободы. С фигурантов дела о хищении имущества КОГУП "Кировлес" солидарно взыскан 1 миллион рублей ущерба, их взяли под стражу в зале суда.

А 19-го июля Кировский областной суд изменил Навальному меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Оба осужденных были освобождены в зале суда, до вступления в силу приговора районного суда.



Оппозиционер также заявил, что продолжит борьбу за кресло мэра Москвы.