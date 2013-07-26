Новый трофей Путина: щука в 20 килограмм, опубликованы фото и видео

Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев плодотворно провели минувшие выходные на озере Токпак-Холь в Туве.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Новость про щуку, несмотря на очевидную несерьезность по сравнению с другими высказываниями Пескова, наделала в Сети много шума.

"Это был очень интересный отдых, Путин и Медведев очень душевно общались, разговаривали, купались", - сказал Песков. При этом Путин умудрился поймать на спиннинг щуку весом более 21 килограмма, из которой затем наделали котлет.

Видеозапись рыбалки Путина выложил в Сеть телеканал Russia Today.

На записи видно, как президент с напряженным лицом в течение нескольких минут пытается подтащить пойманную щуку к помосту, но в итоге вытащить ее из воды удалось лишь с помощью егеря, подцепившего рыбу сачком.

Когда после долгих мучений щуку все же удалось извлечь, егерь профессионально прижал ее за голову и туловище к помосту, освободил от наживки, а затем президент смог окончательно овладеть своим трофеем, поднял щуку, подержал на весу и в довершении поцеловал в голову.

"Даже егерь, который был вместе с Путиным, сказал, что такого не видел", - отметил Песков, уточнив, что щука клюнула на блесну "царь-рыба", которую президенту дал егерь.

Блоггеры вовсю ерничают по поводу очередного президентского трофея. Пример: "Не ешь меня, Емеля, я тебе службу добрую сослужу". Значит ли это, что скоро по Москве будет чудо печь разъезжать с мигалками.



Видео: Russia Today