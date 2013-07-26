Шурина Лужкова приговорили к семи годам тюрьмы

Суд Москвы приговорил старшего брат экс-главы компании Интеко Елены Батуриной и шурина бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова бизнесмена Виктора Батурина к семи годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей.

Подсудимый виновен в попытке хищения крупной суммы денег, пишет ВВС.

Он был задержан в ноябре 2011 года и обвинен в двух попытках хищения крупных сумм по поддельным векселям.

Отягчающим обстоятельством Гагаринский суд посчитал тот факт, что на момент ареста Батурин отбывал условный трехлетний срок за мошенничество при продаже недвижимости.

Предприниматель отрицает вину и до суда заявлял, что надеется на оправдание. После вынесения решения суда он сообщил, что намерен обжаловать приговор.

Батурин заявлял, что уголовное преследование связано с тем, что его сестра Елена Батурина продала компанию "вместе с его акциями", и, что он пытался вернуть якобы принадлежавшие ему деньги.