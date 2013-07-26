США обещают России, что пытки и смертная казнь Сноудену не грозят

США заверили Россию, что не будут требовать для бывшего ЦРУшника Эдварда Сноудена смертной казни в случае его возвращения в страну.

Об этом заявил генпрокурор США Эрик Холдер в письме главе Минюста РФ Александру Коновалову, пишет РИА Новости.

Американские власти также заявляют, что Сноуден будет в полной мере пользоваться всеми правами гражданина США, и пытки к нему применяться не будут.

Власти США готовы выдать Эдварду Сноудену временный паспорт, который позволит ему вернуться на родину и предстать перед судом, сказал он.

"Как мы поняли из сообщений СМИ, Сноуден просит о временном убежище в России на основании того, что по возвращении в США его будут пытать и ему грозит смертная казнь. Эти заявления абсолютно безосновательны. США готовы предоставить российским властям следующие гарантии относительно обращения со Сноуденом", — говорится в письме Холдера,

Как известно, Сноуден обнародовал сведения о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Он бежал из США и 23 июня прибыл в Москву.

Его американский паспорт аннулирован, поэтому все это время он не мог покинуть транзитную зону аэропорта.

Сноуден также подал в Федеральную миграционную службу РФ запрос о предоставлении временного убежища