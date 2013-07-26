Лукашенко: США зря ''колбасят'' Путина за Сноудена

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает бывшего ЦРУшника Эдварда Сноудена предателем, но советует России предоставить ему политическое убежище.

Об этом он заявил журналистам в пятницу в Минске, сообщает белорусский "Интерфакс".

"Беда, раскрутили эту тему, и, наверное, сегодня руководство России не знает, что с этим Сноуденом делать. Я бы на месте россиян особо не напрягался, а предоставил Сноудену политическое убежище", - заявил Лукашенко.

По его словам, США "сотню таких предателей приютили".

"Сколько секретов они отсюда забрали, сколько террористов, выдачи которых требует Россия, они приютили. Чего ж вы Путина колбасите и предъявляете претензии, что он якобы неправильно себя ведет?", - возмутился Лукашенко.

"Правильно ведет. Давно надо было предоставить Сноудену политубежище, и на месте российского руководства я действовал бы более решительно в этом плане. И это было бы оправданно", - заявил белорусский президент.

Говоря о самом Сноудене, Лукашенко сказал, что тот знал, чем будет заниматься в спецслужбах, "он знал, что спецслужбы не только человека "раздевают догола", они его слушают, просвечивают".

По мнению президента Беларуси, "если ты хочешь заниматься правозащитой и проталкивать права человека, то тебе нужно уволиться из спецслужб".

"Но коль ты носитель секретной информации, то ты не имеешь права вести себя соответствующим образом", - заявил он.

По мнению Лукашенко, США "за что боролись, на то и напоролись".

"Вы же везде кричите, что вы – оплот прав человека. Какие же это права человека, если вы не только белорусов и россиян слушали, считая их врагами, но вы же всю Западную Европу перелопачивали, вы по 500 млн звонков в сутки фильтровали", - заявил он.

"Почему вы в частную жизнь людей вмешивались? Вы тогда не обвиняйте нас в отсутствии прав человека", - сказал белорусский президент.

Лукашенко убежден, что в США "никаких прав человека нет, сплошные нарушения" – "и дело Сноудена это подтверждает".

"Но нам лучше не вмешиваться, пусть сами разбираются со Сноуденом. Это только начало, этот пожар американцы будут тушить по разным направлениям", - заявил он.

Напмоним, Сноуден обнародовал сведения о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Он бежал из США и 23 июня прибыл в Москву.



Его американский паспорт аннулирован, поэтому все это время он не мог покинуть транзитную зону аэропорта.



Сноуден также подал в Федеральную миграционную службу РФ запрос о предоставлении временного убежища