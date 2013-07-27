Машинист потерпевшего крушение поезда в Испании отказался давать показания

Машинист потерпевшего крушение в испанской Галисии поезда отказался давать показания следствию. Франсиско Хосе Гарсон Амо находиться в больнице.

Об этом сообщила Национальная полиция, пишет ИТАР-ТАСС.

Его подозревают в совершении действий, повлекших человеческие жертвы. В связи с этим его взяли под стражу. Однако когда полиция попыталась допросить машиниста, он воспользовался своим конституционным правом и отказался давать показания.

Ранее сообщалось, что Амо могут быть предъявлены обвинения в преступлении "по неосторожности". По версии следствия, машинист значительно превысил скорость: на момент аварии он ехал со скоростью 190 км/час по участку, где максимально разрешенная скорость движения составляет 80 км/час.

Также стало известно, что это не первый случай, когда машинист ехал с превышением скорости. Он размещал в соцсети фотографии спидометра, указывавшего на то, что поезд шел скоростью 200 км/ч. Сразу после крушения эти фотографии были удалены.

По окончательным данным, в трагедии погибли 78 человек. Украинцев в списках погибших и пострадавших нет.

Как утверждают очевидцы, поезд шел на очень большой скорости. Это же подтвердил и машинист.

Однако испанские специалисты считают, что это вряд ли возможно: автоматические системы контроля не позволяют поезду развивать подобную скорость на повороте.

Президент государственной железнодорожной сети Испании Хулио Родригес заявил, что поезд был исправен и прошел техническую проверку до рейса.

В Испании в связи с трагедией был объявлен трехдневный траур. В автономной области Галисия, где произошло крушение, траур продлится дольше общенационального - семь дней.

Ранее в Сети было опубликовано видео момента катастрофы: смотрите здесь.