Протесты в Египте: "Братья-мусульмане" сообщили о 31 погибшем

В Египте не стихают протесты сторонников отстраненного от власти президента Мохаммеда Мурси.

Так, в ночь на субботу, 27 июля, в результате столкновений демонстрантов с полицией погиб, по меньшей мере, 31 человек еще около 175 человек получили огнестрельные ранения, заявляют сторонники Мурси, пишет РИА Новости.

Все пострадавшие являются участниками акций протеста, подчеркнули представители движения, добавив, что полицейские "вели огонь на поражение".

Подтверждений данных о погибших из независимых источников на данный момент нет, пишет издание.

Стоит отметить, что сообщение о погибших появилось спустя несколько часов после того, как глава МВД Египта Мохаммед Ибрагим пообещал положить конец бессрочным акциям протеста сторонников Мурси на двух площадях в центре Каира, продолжающихся с начала июля.

Министр подчеркнул, что для ликвидации протестных лагерей будут использоваться только "законные методы". Между тем, связаны ли приведшие к жертвам столкновения с заявлением Ибрагима, пока неясно.

Напомним, армия Египта 3 июля после массовых народных выступлений армия Египта отстранила от власти президента-исламиста Мурси, временно приостановила действие Конституции и поручила председателю Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период выполнять обязанности главы государства.

По данным СМИ, в настоящее время Мурси арестован, его удерживают на одном из объектов египетских вооруженных сил.