Уличные бои в Египте: погибли около 120 человек

В Египте жертвами столкновений демонстрантов с полицией на столичной площади Рабиа аль-Адавия стали примерно 120 человек. Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Об этом сообщил интернет-сайт движения "Братья-мусульмане" со ссылкой на главврача расположенного на площади полевого госпиталя, пишет РИА Новости.

Пострадали, по этим данным, около 4,5 тысяч человек. Движение назвало произошедшее на площади "массовым уничтожением людей".

По информации очевидцев, во время столкновений в прилегающих к площади районах была отключена телефонная связь, не работал интернет, люди не могли дозвониться в скорую и сообщить о происходящем.

26 июля, в разных городах Египта проходили массовые акции как сторонников армии, так и сочувствующих исламистам во главе с движением "Братьев-мусульман". На улицы по всей стране, по данным военных, вышли около 35 миллионов человек. Столкновения и беспорядки начались поздно вечером и проходили всю ночь. Наиболее ожесточенные уличные бои сторонников исламистов с полицией произошли в Каире и Александрии. В МВД заявили, что полиция применяла только слезоточивый газ, а огнестрельное оружие использовали гражданские лица.

видео: Вести.ру.