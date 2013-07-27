Стрельба и захват заложников в США: шестеро погибших

В США в штате Флорида неизвестный устроил стрельбу в многоквартирном доме, шесть человек погибли, преступника застрелили полицейские.

Об этом передает телеканал Fox News со ссылкой на властей, пишет РИА Новости

Сообщается, что открывший стрельбу человек захватил двух заложников. Он был убит полицейским спецназом во время осады, которая длилась несколько часов.

Сейчас полиция пытается установить личность нападавшего.

Как пишет RT, представитель полиции сообщил местным журналистам, что в здании и около него найдены семеро убитых. Теперь следователи должны выяснить, планировал ли преступник нападение именно на этих людей, или они стали случайными жертвами.

Этот инцидент стал одним из многих подобных за последние несколько месяцев. Так, в День независимости США, 4 июля, неизвестный открыл огонь в Чикаго, в результате погибли четыре человека и были ранены 15.

Напомним, 8 июня, в американском городе Санта-Моника ( штат Калифорния) вблизи колледжа двое неизвестных открыли стрельбу на улице. В результате погибли шестеро человека, в том числе самом стрелявший.