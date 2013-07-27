Машиниста испанского поезда подозревают в убийстве 78 человек

Машинист поезда, в результате аварии которого погибли 78 человек, подозревают в убийстве по неосторожности.

Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандеса Диаса, пишет РИА Новости.

Машинист, который управлял потерпевшим крушение поездом с превышением скорости почти в два раза, был заключен в четверг вечером под стражу прямо в больнице Сантьяго-де-Компостела.

По данным издания El Mundo, позднее он был выписан из больницы и доставлен в комиссариат полиции.

"С 19.40 четверга по местному времени юридически он задержан за факты, которые рассматриваются, как убийство по неосторожности", — сообщил Фернандес Диас.

Как сообщалось ранее, машинист отказался давать показания.

Напомним, 24 июля, в Испании сошел с рельсов скоростной поезд Alvia. В результате аварии, по последним данным, погибли 80 человек, 130 получили ранения, 94 из них до сих пор находятся в больнице; тридцать пять в тяжелом состоянии.



Ранее в Сети было опубликовано видео момента катастрофы: смотрите здесь.