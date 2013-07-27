В Канаде из-за разлива топлива для реактивных двигателей эвакуируют почти 1000 людей

На западе Канады в провинции Британская Колумбия перевернулась автоцистерна с 35 тысячами литров топлива для реактивных двигателей, 800 местных жителей были эвакуированы.

Инцидент произошел в регионе Центральный Кутеней. Причина ДТП не сообщается. По данным СМИ, топливо вытекло в приток реки Слокан (Slocan), пишет РИА Новости.

Власти запретили употреблять воду из источников в радиусе 10 километров от ЧП.

"Существуют серьезные потенциальные риски для здоровья, особенно из-за испарений в замкнутом пространстве, которые к тому же могут быть потенциально взрывоопасными", — сказал представитель местных властей.

По данным МЧС, есть опасность отравления испарениями и взрыва газа из-за лесных пожаров в регионе.

Напомним, 6 июля, в Канаде, в городе Лак-Межантик, потерпел крушение поезд, перевозивший 73 цистерны с нефтью, на месте аварии произошел взрыв. Около 100 человек считаются пропавшими без вести, в полиции не исключают, что они могли погибнуть.

В полиции также подтвердили о гибели одного человека.

Напомним,