Бойня в Сирии: террористы уничтожили более 120 человек

В сирийской провинции Алеппо 123 человека стали жертвами "бойни", устроенной вооруженными террористическими группировками".

Об этом сообщило сегодня информационное агентство САНА, пишет ИТАР-ТАСС.

По данным издания, большинство погибших в результате нападений - мирные жители.

Напомним, число жертв вооруженного противостояния в Сирии превысило 100 тысяч.



По данным правозащитной организации Observatory for Human Rights, которая отслеживает и документирует события в Сирии, в числе убитых не менее 18 тысяч повстанцев и около 40 тысяч солдат правительственной армии и проправительственного ополчения.

Остальные погибшие — обычные мирные жители.