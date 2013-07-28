На мессу Папы Римского в Рио собрались два миллиона человек: опубликовано видео

Папа Римский Франциск выступил на пляже Копакобана в Рио-де-Жанейнро перед двумя миллионами человек, собравшихся на открытие Всемирного дня молодежи.

Об этом сообщает Euronews.

В предпоследний день своего визита в Бразилию он призвал Католическую церковь оставить комфорт церквей и прийти к бедным людям.

Кроме того, Франциск призвал, власти страны и лидеров протестных групп к диалогу, который мог бы стать альтернативой жестоким беспорядкам.

Напомним, как сообщал "Главред", накануне приезда Папы в Бразилию в нескольих городах страны возникли массовые беспорядки - люди выступали против больших затрат на обеспечение визита понтифика.

Кроме того, накануне выступления Франциска в одном из крупнейших католических храмов мира там была найдена взрывчатка.