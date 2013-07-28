Умер один из основателей "Яндекса" Илья Сегалович

Один из основателей компании "Яндекс" Илья Сегалович скончался в лондонской клинике.

Об этом в корпоративном блоге "Яндекса" сообщил гендиректор компании Аркадий Волож, передает РИА Новости.

Сегаловича отключили от аппарата жизнеобеспечения днем в субботу, 27 июля. Тело покойного должны доставить в Россию 31 июля.

Ранее, в четверг, медики зафиксировали у Сегаловича смерть головного мозга, его тело пребывало в состоянии комы.

"Вчера все надежды закончились. Даже такое сильное тело, как было у Илюши, не выдержало", — сообщил.

Также он отметил, что врачи зафиксировали несовместимые с жизнью изменения в составе крови.

Дата и место прощания с Сегаловичем будут названы позднее.

Напомним, в сентябре 2012 года у Сегаловича, который занимал пост технического директора "Яндекса" с 2003 года, диагностировали рак желудка в терминальной стадии.

Благодаря эффективной химиотерапии Сегалович до последнего времени смог вести активную жизнь.

Первые сообщения о смерти Сегаловича появились еще 25 июля, но позднее их скорректировали.