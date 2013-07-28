Состояние Нельсона Манделы продолжает улучшаться

Состояние Нельсона Манделы остается критическим, но понемногу улучшается.

Об этом заявили власти ЮАР, передает Lenta.ru.

В то же время официальные лица отказались комментировать сообщения СМИ об операции, которую бывший южноафриканский президент якобы перенес 26 июля.

По данным американских журналистов, небольшое хирургическое вмешательство в пятницу потребовалось Манделе, чтобы разблокировать диализную трубку. Также сообщалось, что за прошедшую неделю врачи зафиксировали две угрозы состоянию экс-президента: в одном случае он якобы перестал реагировать на медикаменты, а во втором — система жизнеобеспечения зафиксировала новое нарушение функций организма.

Представитель президентской администрации ЮАР заявил, что о подобных происшествиях ничего не знает.

Ранее сообщалось, что Мандела, который пребывает в больнице с 8 июня, впал в перманентное вегетативное состояние и врачи рекомендуют отключить его от аппарата искусственного дыхания.

Эти сведения были опровергнуты южноафриканскими властями, которые охарактеризовали состояние экс-президента как критическое, но стабильное.

Как известно, Мандела прославился как борец с апартеидом — системой расовой сегрегации в ЮАР — и получил за это Нобелевскую премию мира, занимал пост президента с 1994 по 1999 год.

В последнее время состояние его здоровья ухудшилось, с конца 2012 года он попадал в больницу трижды. Причиной последней госпитализации стала легочная инфекция, а спустя две недели бывшего главу государства подключили к аппарату искусственного дыхания.